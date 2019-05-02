Bankada Parası Olanlar Dikkat! Stopaj Oranları Değiştirildi
Josef Sural’In Eşinden Duygulandıran Paylaşım: Her An Öleceğimi Hissediyorum
Rize’Nin Fındıklı İlçesinde Kaybolan 2 Çocuk Ormanlık Alanda Bulundu
Bankalar Mart’Ta Tarihin En Yüksek Aylık Karını Elde Etti
Temel Karamollaoğlu’Ndan Trt Mesajı: Kovboylara Bizden Fazla Yer Verdiler
Araba Alacaklar Dikkat! Hurda İndiriminde Ötv Matrahı Değişti
Lübnanlılar’Dan Mehter Marşlı Türk Bayrağı Tepkisi
Gözü Dönmüş Saldırgan, Sokak Ortasında Kadını Öldüresiye Dövüp Arkadaşını Silahla Vurdu
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: Darbe Girişimini John Bolton Yönetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Yenilenirse İstanbul’U Alırız
Rize’Yi Ayağa Kaldıran Olay! Parkta Kaybolan 2 Çocuk Her Yerde Aranıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’Dan Devlet İşleyişini Hızlandırmak İçin Birçok Kuruluşu Takibe Aldı
Şahan Gökbakar Askerlik Yapmadığını İddia Edenlere Ateş Püskürdü
Kerimcan Durmaz’In Instagram Hesabı Kapanıyor Mu?
Dilber Ay’In Acılı Eşi İlk Kez Konuştu: Kendini Yedi Bitirdi
Ak Parti’Li Belediye Başkanının İstifa Sebebi Ortaya Çıktı!
Alanyaspor, Josef Sural İçin Tişört Hazırlattı
Adıyaman’Da 5 Aracın Karıştığı Zincirleme Kazada 15 Kişi Yaralandı
Kerimcan Durmaz’In Yakın Arkadaşından Pişkin Savunma: Bize Hiçbir Şey Olmaz
Güzel Oyuncu İrem Sak, Yatak Pozunu Takipçileriyle Paylaştı

Bankalar Mart’ta Tarihin En Yüksek Aylık Karını Elde Etti

BANKALAR MART’TA TARİHİN EN YÜKSEK AYLIK KARINI ELDE ETTİ

Bankacılık sektörü Mart'ta 5 milyar 868 milyon liralık net karla tarihin en yüksek aylık karına ulaştı.

Tarih : 02 Mayıs 2019, 10:50
Puan Ver : Bankalar Mart’Ta Tarihin En Yüksek Aylık Karını Elde Etti(7/10)3

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre bankacılık sektörünün Mart'ta aylık karı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 artış gösterdi. Bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemlerine göre karlarda düşüş görülse de Mart'ta 5 milyar 868 milyon lira ile tarihin en yüksek aylık karı görüldü. Ocak'ta ve Şubat'ta aylık bazda geçen yılın aynı aylarına kıyasla sırasıyla yüzde 29,4 ve yüzde 14,3 düşüş yaşanmıştı....

















Etiketler: Bankalar  Mart’Ta  Tarihin  En  Yüksek  Aylık  Karını  Elde  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER