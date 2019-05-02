Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre bankacılık sektörünün Mart'ta aylık karı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 artış gösterdi. Bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemlerine göre karlarda düşüş görülse de Mart'ta 5 milyar 868 milyon lira ile tarihin en yüksek aylık karı görüldü. Ocak'ta ve Şubat'ta aylık bazda geçen yılın aynı aylarına kıyasla sırasıyla yüzde 29,4 ve yüzde 14,3 düşüş yaşanmıştı....



































