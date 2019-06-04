Barcelona, geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giyen Arda Turan ile ilgili kararını verdi.

Bu sezon Süper Lig'de 14 maçta forma giyen tecrübeli yıldızın geleceği netlik kazanıyor. Barcelona'nın Arda Turan ile ilgili transfer kararını verdiği ve oyuncuyu satamazsa 1 sezon daha Başakşehir'e kiralayacağı iddia edildi.

Kaynak: haberinburada....