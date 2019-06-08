Mide Küçültme Ameliyatlarıyla İlgili Meclis’Te Alt Komisyon Kuruldu
Barcelona, Fenerbahçe’Nin Gündemindeki Buffon İle İlgilenmediklerini Açıkladı!
Binali Yıldırım’In ’Ortak Yayını Yönetsin’ Dediği Uğur Dündar’In Liderlerle Yaptığı Programlar
İspanyollardan Bomba İddia: Arda, Galatasaray’A Dönmek İstiyor
Didem Arslan Yılmaz: Binali Yıldırım, Uğur Dündar’I İstemişse Bence Sorun Yok
Manchester United, Ozan Kabak’I İstiyor!
Galatasaray’In Gündemindeki Ryan Babel’Den Aslan Paylaşımı!
Rapid Wien Forması Giyen Mert Müldür Beşiktaş Yolunda!
Fenerbahçeli Taraftarlardan Acun Ilıcalı’Ya Mesaj: Acun Abi Mesut’U Fener’E Getir
Galatasaray’In Trezeguet Israrı Bitmiyor!
Ramazan Bayramında Tatilci Akınına Uğrayan Edirne’De 3 Ton Ciğer Tüketildi
Türkiye’Nin En Uzun İçme Suyu Tüneli ’Gerede’ Tamamlandı
Ulaştırma Bakanlığından Marmaray İddiasına Yanıt: 54 Setin 43’Ü Her Gün Hizmet Veriyor
Galatasaray, Terim’İn De Onay Verdiği Salih Uçan İçin Harekete Geçti
Almanya’Da Müslümanların Yaşadığı Mahalledeki Evlerin Posta Kutularına Irkçı Mektuplar Bırakıldı
Meteoroloji’Den 26 İl İçin Kritik Uyarı: Sağanak Yağış Geliyor
Saadet Partisi İl Başkanlığı’Nın Bulunduğu Binada Yangın Çıktı.
Julian Assange’In Cezaevinde Kaydedilmiş Görüntüleri Yayınlandı
Ordu’Da Ekrem İmamoğlu’Nun Vıp Salonunda Tartıştığı Anların Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı
Saçlarını Yaptırmak İçin Kuaföre Gitti, Canından Oluyordu

Barcelona, Fenerbahçe’nin gündemindeki Buffon ile ilgilenmediklerini açıkladı!

BARCELONA, FENERBAHÇE’NİN GÜNDEMİNDEKİ BUFFON İLE İLGİLENMEDİKLERİNİ AÇIKLADI!

İspanyol devi Barcelona, Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Gianluigi Buffon ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Tarih : 08 Haziran 2019, 14:40
Puan Ver : Barcelona, Fenerbahçe’Nin Gündemindeki Buffon İle İlgilenmediklerini Açıkladı!(10/10)6

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin PSG'den ayrılan efsane kaleci Gianluifi Buffon'a transfer teklifinde bulunduğunu yazmıştı. İtalyan basını da Fenerbahçe'nin en büyük rakiplerinden birinin Barcelona olduğunu iddia etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Barcelona  Fenerbahçe’Nin  Gündemindeki  Buffon  İle  İlgilenmediklerini  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER