Katalanların hedefinde Manchester United ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Marcus Rashford var. Manchester United ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek 21 yaşındaki Rashford için Barcelona yönetiminin 100 milyon poundluk bir teklif ile Kırmızı Şeytanların kapısını çalacağı öne sürüldü.

Kaynak: haberinburada....