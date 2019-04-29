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Barcelona’nın Satmak İstediği Arda Turan’a Bir Şok da Başakşehir’den

BARCELONA’NIN SATMAK İSTEDİĞİ ARDA TURAN’A BİR ŞOK DA BAŞAKŞEHİR’DEN

Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren lider Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı Arda Turan'ı Katalan ekibinin satmak istediği iddia edilmişti. Barcelona Kulübü, bu transfer için önceliği Başakşehir'e verdi ancak Başakşehir'in böyle bir anl

Tarih : 29 Nisan 2019, 15:50
Puan Ver : Barcelona’Nın Satmak İstediği Arda Turan’A Bir Şok Da Başakşehir’Den(9/10)5

Süper Ligin zirvesinde yer alan ve şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in oyuncusu Arda Turan'ı, Barcelona Kulübü'nün satmak istediği iddia edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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