Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren lider Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı Arda Turan'ı Katalan ekibinin satmak istediği iddia edilmişti. Barcelona Kulübü, bu transfer için önceliği Başakşehir'e verdi ancak Başakşehir'in böyle bir anl