BARIŞMA TEKLİFİ REDDEDİLEN ADAM, KENDİNİ, DİNİ NİKAHLI EŞİNİ VE YAKINLARINI ATEŞE VERDİ
Konya'da dini nikahlı eşiyle barışmak isteyen adam, red cevabı alınca kendini ve kendisine engel olmak isteyen eşini, iki çocuğunu ve eşinin ablasını benzin dökerek yaktı.
Konya'nın Bozkır ilçesinde tartıştığı dini nikahlı eşiyle barışmak isteyen adam, red cevabı alınca kendini ve kendisine engel olmak isteyen eşini, iki çocuğunu ve eşinin ablasını benzin dökerek yaktı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 5 kişiden 1' çocuk 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul’Da Lgs’Ye Girecek Öğrencilere Ulaşım Ücretsiz Olacak
- Eski Sevgilisinin Çirkin Tuzağına Dayanamayan 2 Çocuk Annesi Kadın, Kendini Astı
- Son Dakika! Pedofili İçerikli Kitabın Yazarı Ve Yayınevi Sahibi Hakkında Hapis İstemiyle Dava Açıldı
- Tunceli Kırsalında Görülen Vaşak Kent Merkezine İndi
- Son Dakika! Uber, İstanbul’Da Xl Faaliyetlerini Durdurdu
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Evin Mutfağına Giren Dev Timsah Kabus Dolu Saatler Yaşattı
- Türk Yetkililer Reuters’A Konuştu: Erdoğan’A İlettiler, Ankara’Da Büyük Kaygı Var
- 6 Saat Aralıksız Pubg Oynayan Çocuk Kalp Krizinden Öldü
- Otomobil Çarpan Kamyonetteki Bebek Yola Fırladı Savruldu
- Genetiği Değiştirilmiş Mantarlar Sıtma Taşıyan Sivrisinekleri Hızla Öldürebiliyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar