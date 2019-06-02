Medipol Başakşehir, takımdan ayrılan Emre Belözoğlu yerine, Galatasaray ile sözleşmesi biten Selçuk İnan için nabız yokladı. Tecrübeli isim kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak istediği için sarı kırmızılı ekipten gelen yıllık 500 bin euro ve 1 yıllık s