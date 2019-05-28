BAŞAKŞEHİR, SLİMANİ’NİN PEŞİNDE İDDİASI
Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'de çok kötü bir sezon geçiren Slimani'nin peşinde olduğu söyleniyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ve bir türlü istenilen performansı göstermeyen Slimani için olay bir iddia ortaya atıldı.
Kaynak: haberinburada. ....
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