15 Temmuz Gazisi Eski Emniyet Müdürü, Ankara Büyükşehir Belediyesi’Nde Kritik Göreve Atandı
Başakşehir, Slimani’Nin Peşinde İddiası
Sigortacılardan Aracıyla Bayram Tatiline Çıkacaklara Uyarı: Poliçelerinizi Kontrol Edin
Sapığın Zihinsel Engelli Genç Kızı Taciz Ettiği An Kamerada!
Hakurk’A Pençe Darbesi! Hedefler Tam İsabetle Vuruldu
Morgu Hurdacıya Sattığı İddia Edilen Hastane Müdürüne Soruşturma!
Yaralanan Çavuş, 5 Yıl Boyunca Çektiği Sancıların Nedenini Duyunca Şaşkına Döndü!
İçtimada ’Tek Dev Kalır Sedat Peker’ Diye Bağıran Askerlerin Videosu Olay Oldu
İmamoğlu, ’Pkk Ve Fetö’Ye Gelin Birlikte Yönetelim’ Çağrısı Yaptığı İddialarına Videoyla Yanıt Verdi
12 Yıldır Kızakta Bekleyen Gemi Denize İndirildi
Suriyeliler, Şehrin Göbeğinde Satırlarla Birbirine Girdi! Dehşet Anları Kamerada
Binali Yıldırım ’Çaldılar’ Çıkışıyla İlgili Açıklama Yaptı: Mecburdum
Türkiye’Nin En Büyük Sanayi Kuruluşları Belli Oldu
Gyan, Kayserispor’A Haciz Gönderdi, Avukat Devreye Girince İkinci Kez Süre İstendi
Binali Yıldırım: İstanbul’Da Motosikletlilere Köprüler Bedava Olacak, Doğal Gaza Yüzde 10 İndirim Yapılacak
Galatasaray’A Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler
Gol Kralı Diagne’Ye Sürpriz Talip
İşlediği Koyun Yünlerini 40 Ülkeye Satıp Ülkeye Yıllık 10 Milyon Dolar Döviz Girdisi Sağlıyor
Arda Turan İçin Inter İddiası!
Yaralıya Müdahale Etmeye Çalışan Sağlık Personelleri, İki Kişi Tarafından Sopayla Dövüldü

Başakşehir, Slimani’nin Peşinde İddiası

BAŞAKŞEHİR, SLİMANİ’NİN PEŞİNDE İDDİASI

Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'de çok kötü bir sezon geçiren Slimani'nin peşinde olduğu söyleniyor.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 14:30
Puan Ver : Başakşehir, Slimani’Nin Peşinde İddiası(6/10)2

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ve bir türlü istenilen performansı göstermeyen Slimani için olay bir iddia ortaya atıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Başakşehir  Slimani’Nin  Peşinde  İddiası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER