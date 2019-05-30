Bu sezon şampiyonluğu kaçıran Medipol Başakşehir, adı Beşiktaş ile anılan Tekink Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Adı Beşiktaş ile anılan Abdullah Avcı, bugün kulübü Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştü. Yapılan görüşme sonrasında iki taraf anlaşarak yollarını ayırdı.

Kaynak: haberinburada....