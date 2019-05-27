BAŞAKŞEHİR’DEN ABDULLAH AVCI AÇIKLAMASI
Başakşehir Kulübü, adı Beşiktaş ile de anılan Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı.
Medipol Başakşehir Kulübü, Teknik Direktörü Abdullah Avcı hakkında kulüpten ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Kaynak: haberinburada. ....
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