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Başakşehir’den Abdullah Avcı Açıklaması

BAŞAKŞEHİR’DEN ABDULLAH AVCI AÇIKLAMASI

Başakşehir Kulübü, adı Beşiktaş ile de anılan Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 16:40
Puan Ver : Başakşehir’Den Abdullah Avcı Açıklaması(7/10)3

Medipol Başakşehir Kulübü, Teknik Direktörü Abdullah Avcı hakkında kulüpten ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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