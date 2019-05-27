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Başakşehir’in Andrea Stramaccioni’yi Takımın Başına Getireceği İddia Edildi

BAŞAKŞEHİR’İN ANDREA STRAMACCİONİ’Yİ TAKIMIN BAŞINA GETİRECEĞİ İDDİA EDİLDİ

İtalyan basını, Medipol Başakşehir'in bir dönem Inter'i de çalıştıran Andrea Stramaccioni'yi takımın başına getireceğini yazdı.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 20:20
Puan Ver : Başakşehir’İn Andrea Stramaccioni’Yi Takımın Başına Getireceği İddia Edildi(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'de hareketli günler yaşanıyor. Turuncu Lacivertliler'in başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçeceğinin konuşulduğu dakikalarda İtalya'dan gelen bir son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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