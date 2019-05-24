BAŞAKŞEHİR’İN YENİ TRANSFERİ AZİZ BEHİCH, ALANYASPOR MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ!
Başakşehir'in Hollanda ekibi PSV Eindhevon'dan kadrosuna kattığı Aziz Behich, takımının Alanyaspor ile olan mücadelesini tribünden takip etti.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakayı turuncu-lacivertlilerin yeni transferi Aziz Behich'de tribünden takip ediyor. Maça saatler kala transferi açıklanan Behich kendisini Başakşehir'e bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra soluğu tribünlerde aldı....
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