Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe gelecek sene güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. İsmi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Başakşehir'in yıldız ismi Visca'nın transferi için bizzat Ali Koç'un devreye gireceği ve yıldız oyuncunun da Fener