BAŞAKŞEHİR’İN YILDIZLARI BEŞİKTAŞ’TA OYNAMAK İÇİN AVCI’DAN HABER BEKLİYOR!
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir'den öğrencileri Edin Visca, Riad Bajic, Mahmut Tekdemir ve Gael Clichy, Beşiktaş'ta forma giymek istiyor.
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçmesinden sonra gözler Medipol Başakşehirli oyunculara çevrilmişti. Tecrübeli çalıştırıcının, öğrencilerinden bazılarını Beşiktaş'a getirmek istediği biliniyor. Ancak Avcı'dan çağrı bekleyen isimlerin sayısı bir hayli fazla....
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