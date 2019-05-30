BAŞINA MİĞFERLE VURDUĞU ASKER HAYATINI KAYBETMİŞTİ! CEZASI BELLİ OLDU
Bursa'nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yapmakta olan erin başına nöbet sırasında miğferle vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan astsubayın hapis cezası 15 yıla çıkarıldı.
Vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında başına miğferle vurarak, ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Astsubay Başçavuş Osman Hancı, askeri ceza kanunu uyarınca 'kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep vermek' suçundan verilen 8 yıl 4 ay hapis cezası Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 15 yıla çıkarıldı.
Kaynak: haberinburada. ....
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