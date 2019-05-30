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Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu

BAŞINA MİĞFERLE VURDUĞU ASKER HAYATINI KAYBETMİŞTİ! CEZASI BELLİ OLDU

Bursa'nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yapmakta olan erin başına nöbet sırasında miğferle vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan astsubayın hapis cezası 15 yıla çıkarıldı.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 18:30
Puan Ver : Başına Miğferle Vurduğu Asker Hayatını Kaybetmişti! Cezası Belli Oldu(10/10)6

Vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında başına miğferle vurarak, ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Astsubay Başçavuş Osman Hancı, askeri ceza kanunu uyarınca 'kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep vermek' suçundan verilen 8 yıl 4 ay hapis cezası Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 15 yıla çıkarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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