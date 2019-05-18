Bundesliga'nın son haftasında sahasında E. Frankfurt'u 5-1 mağlup eden Bayern Münih üst üste 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Almanya Bundesliga'nın son haftası büyük heyecana sahne oldu. Şampiyonluk yolunda Borussia Dortmund ile yarışan Bayern Münih, sahasında E. Frankfurt'u konuk etti....



































