BAYILTTIĞI ADAMI ARABA ÇARPMASIN DİYE KENARA ÇEKTİ
Yol ortasında yumruk atıp bayılttığı adamı, araba çarpmasın diye kaldırıma çekti. O anlar ise saniye saniye araç içi kamerasına takıldı.
Polonya'da bir kişi, kavga sırasında yol ortasında yumruk atıp bayılttığı adamı, araba çarpmasın diye kaldırıma çekti. O anlar, araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: haberinburada....
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