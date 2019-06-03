Bayram Namazı Saat Kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir İl İl Bayram Namazı Vakitleri
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Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

Ramazan Bayramı'na saatler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazıyla başlamak isteyen binlerce Müslüman merakla kendi illerindeki bayram namazı saatlerini merak ediyor. Peki İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı namazı saat kaçta

Tarih : 03 Haziran 2019, 20:00
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Ramazan Bayramının sabahında, Müslüman erkekler cemaatle birlikte namaz kılar. Topluca kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir. Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır....

















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