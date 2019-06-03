Ramazan Bayramı'na saatler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazıyla başlamak isteyen binlerce Müslüman merakla kendi illerindeki bayram namazı saatlerini merak ediyor. Peki İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı namazı saat kaçta