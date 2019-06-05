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BAYRAM TATİLİNİN İLK 5 GÜNÜNDE KAZA BİLANÇOSU: 53 ÖLÜ, 355 YARALI


Bayram tatilinin ilk 5 gününde kaza bilançosu: 53 ölü, 355 yaralı
Tarih : 05 Haziran 2019, 20:00
Puan Ver : Bayram Tatilinin İlk 5 Gününde Kaza Bilançosu: 53 Ölü, 355 Yaralı(9/10)5

Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrası vatandaşlar, tatil yörelerine ya da memleketlerine gitmek için yola çıktı. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde tatilciler yollarda yoğunluğa neden olurken, alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü saat 18....

















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