Muğla'da bulunan dünyaca ünlü Kızkumu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Efsanelerde adı geçen Kızkumu'nu günde 10 bin kişi ziyaret etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kızkumu, yerli ve yabancı turistlerin son gözdesi oldu. Efsaneye konu olan Kızkumun'u Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

Kaynak: haberinburada....