Adana'da, yakınlarının kabrini ziyaret etmek için mezarlığa gelen yaşlı kadın, boş atık su kanalına düştü. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan talihsiz kadın, kanaldan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da, Ramazan Bayramında yakınlarının kabrini ziyaret etmek için mezarlığa gelen bir kadın,mezarlığın ortasından geçen boş atık su kanalına düştü. Can-Kur tarafından kurtarılan ve vücudunda kırıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: haberinburada....