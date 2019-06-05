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Bayramda mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadın atık su kanalına düştü

BAYRAMDA MEZARLIK ZİYARETİNE GİDEN YAŞLI KADIN ATIK SU KANALINA DÜŞTÜ

Adana'da, yakınlarının kabrini ziyaret etmek için mezarlığa gelen yaşlı kadın, boş atık su kanalına düştü. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan talihsiz kadın, kanaldan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 05 Haziran 2019, 12:10
Puan Ver : Bayramda Mezarlık Ziyaretine Giden Yaşlı Kadın Atık Su Kanalına Düştü(10/10)6

Adana'da, Ramazan Bayramında yakınlarının kabrini ziyaret etmek için mezarlığa gelen bir kadın,mezarlığın ortasından geçen boş atık su kanalına düştü. Can-Kur tarafından kurtarılan ve vücudunda kırıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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