Sinan Gümüş’Ün Fenerbahçe İle Anlaştığı İddia Edildi
Bayramda Sahneye Çıkacak Ünlülerin Alacakları Ücretler Belli Oldu
Aleyna Tilki, Paylaştığı Fotoğrafla Takipçilerini Endişelendirdi: Uyuşturucu Mu Kullanıyorsun?
Ligden Düşen Erzurumspor’Da Başkan Hüseyin Üneş: Bu Sene Küme Düşme Olmasın
Fenerbahçe Evinde Antalyaspor’U 3-1 Yenerek Sezonu Galibiyetle Bitirdi
Göztepe, Ankaragücü’Nü 2-1 Yenerek Süper Ligde Kaldı
Fenerbahçe Tribünlerinden Mehmet Topal’A Tepki
Göztepe Ligde Kalınca Gözyaşları Sel Oldu
Bursaspor’Da Mesut Bakkal Dönemi Sona Erdi
Fenerbahçe’Den Transfer Paketi! Başakşehir’Den 4 İsim
Akıncı İha İçin Geri Sayım Başladı!
Valbuena, Fenerbahçeli Taraftarlara Veda Etti
Süper Ligde 2018-2019 Sezonu Bitiyor! Küme Düşen 2 Takım Belli Olacak / Canlı
Hatayspor-Adana Demirspor Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! 2 Polis Yaralandı
Hatayaspor, Adana Demirspor’U 3-2 Mağlup Etti Ve Finale Yükseldi
Son Dakika! Yeşilçam’In Usta Oyuncusu Eşref Kolçak, Hayatını Kaybetti
Tff Başkanı Hüsnü Güreli’Den Tepki: Ben Tarafsız Bir Başkanım
Fenerbahçeli Neustadter’Den Veda Paylaşımı
İtalyanlar Ljajic’İn Beşiktaş’A Transferini Duyurdu
İstanbul Havalimanını Arılar İstila Etti!

Bayramda Sahneye Çıkacak Ünlülerin Alacakları Ücretler Belli Oldu

BAYRAMDA SAHNEYE ÇIKACAK ÜNLÜLERİN ALACAKLARI ÜCRETLER BELLİ OLDU

Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkacak ünlülerin alacakları ücretler belli oldu. Hadise 750 bin lira ile bayramın en çok kazanan ismi olacak.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 00:10
Puan Ver : Bayramda Sahneye Çıkacak Ünlülerin Alacakları Ücretler Belli Oldu(10/10)6

Kenan Doğulu'dan Sıla'ya Ayşe Hatun Önal'dan, Volkan Konak'a kadar birçok şarkıcı, 4 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı'nı sahnede geçirecek. Bayram öncesi Konser fiyatları güncellenen ünlülerin alacakları ücretler dudak uçuklattı.

İşte bayramda ünlülerin kazançları ve sahne alacakları yerler;

HADİSE: 750 bin lira/ Kıbrıs, Çeşme, Avusturya

KENAN DOĞULU: 300 bin lira/Çeşme

SİBEL CAN: 450 bin lira/Kıbrıs-Antalya

SILA: 160 bin lira/Kıbrıs

GÜLŞEN: 650 bin lira/Antalya, Kıbrıs, Çeşme, Almanya

AŞKIN NUR YENGİ: 160 bin lira/2 gün Kıbrıs, 1 gün Çeşme

EBRU GÜNDEŞ: 450 bin lira/Kıbrıs, Antalya

YILDIZ TİLBE: 650 bin lira/ Kıbrıs, Antalya, Çeşme

ALEYNA TİLKİ: 100 bin lira/Kıbrıs

BÜLENT ERSOY: 500 bin lira/Kıbrıs, Çeşme, Antalya

SERKAN KAYA: 600 bin lira/ Çeşme, Kıbrıs, İstanbul

LİNET: 350 bin lira/Kıbrıs, Antalya, Çeşme

KORAY AVCI: 150 bin lira/Kıbrıs

MUAZZEZ ERSOY: 100 bin lira/Kıbrıs

VOLKAN KONAK:150 bin lira/Kıbrıs

ROBER HATEMO: 130 bin lira/Kıbrıs

FUNDA ARAR: 200 bin lira/Kıbrıs

HANDE YENER: 600 bin lira/Edirne, Mersin, Didim, Bodrum, Kıbrıs

AYŞE HATUN ÖNAL: 140 bin lira/Çeşme, Antalya

SELAMİ ŞAHİN: 200 bin lira/Çeşme Kıbrıs

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Bayramda  Sahneye  Çıkacak  Ünlülerin  Alacakları  Ücretler  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER