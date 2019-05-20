BB ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI BAŞLADI! CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor'a konuk oluyor. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor....
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