Süper Lig'e veda ederek küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'e veda eden BB Erzurumspor'da yaprak dökümü başladı. Takımdan ilk ayrılan deneyimli Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu oldu. Hamzaoğlu ile yapılan sözleşmede takımın küme düşme durumunda takımdan ayrılır maddesi bulunuyordu....



































