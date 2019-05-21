BDDK, 100 bin dolar üzeri işlemlerle ilgili döviz alımı kararına açıklık getirdi. Açıklamada, “Reel döviz talebi olan tüzel kişilere ve 100 bin dolardan az efektif dahil döviz talebi olan gerçek kişilere yönelik hiçbir kısıtlama içermemektedir“ denildi.