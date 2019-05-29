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BDDK’NIN KARARI İLE TÜRKİYE’DE YENİ BİR BANKA KURULDU


BDDK’nın kararı ile Türkiye’de yeni bir banka kuruldu
Tarih : 29 Mayıs 2019, 09:30
Puan Ver : Bddk’Nın Kararı İle Türkiye’De Yeni Bir Banka Kuruldu(6/10)2

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türkiye'de yeni bir banka kurulmasına onay verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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