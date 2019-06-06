BEHZAT Ç.’DEN BEKLENEN FRAGMAN GELDİ
BluTV'de ekranlara tekrar dönen sevilen dizi Behzat Ç.'nin, yeni sezonundan bir tanıtım fragmanı geldi.
2010-2013 yılları arasında yayınlanan ve geniş bir izlenme kitlesi yakalayan efsane dizi Behzat Ç. , BluTV'de geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonuna ait yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı....
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