BluTV'de ekranlara tekrar dönen sevilen dizi Behzat Ç.'nin, yeni sezonundan bir tanıtım fragmanı geldi.

2010-2013 yılları arasında yayınlanan ve geniş bir izlenme kitlesi yakalayan efsane dizi Behzat Ç. , BluTV'de geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonuna ait yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı....



































