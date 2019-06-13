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beIN Sports’tan, ’Türkiye’den çekilecek’ iddialarına yanıt

BEIN SPORTS’TAN, ’TÜRKİYE’DEN ÇEKİLECEK’ İDDİALARINA YANIT

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'un yayıncı kuruluş beIN Sports için, “En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş, onlar da çıkmak istiyor“ iddiasına Digitürk'ten açıklama geldi.

Tarih : 13 Haziran 2019, 10:50
Puan Ver : Beın Sports’Tan, ’Türkiye’Den Çekilecek’ İddialarına Yanıt(5/10)1

Konyaspor Kulübünün Başkanı Hilmi Kulluk'un yayıncı kuruluş hakkında ortaya attığı iddialar hakkında Digitürk'ten açıklama yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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