Kocaeli'nin Dilovası Belediyesi, Hacı K. tarafından kullanılan dükkanın 10 yıllık kirasını talep etti. Hacı K. dükkanı boşaltmamak için Hacı K. Dilovası Şehit ve Gazi Aileler Derneği'ni kurup, dernek merkezi olarak da dükkanı gösterdi.