11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, giydiği zabıta kıyafetiyle başta ekmek fırınları olmak üzere unlu mamül üretimi yapan işletmelerde ekibiyle birlikte denetim yaptı. Karşılarında zabıta kıyafetli belediye başkanını gören esnaflar ise şaşırıp kaldı.

Kaynak: haberinburada....