BELEDİYE BORÇLARINA 4 AY KESİNTİ OLMAYACAK
Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranı dört ay boyunca sıfır olacak.
Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kesinti yapılmayacak.
Kaynak: haberinburada. ....
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