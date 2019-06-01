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Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak

BELEDİYE BORÇLARINA 4 AY KESİNTİ OLMAYACAK

Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranı dört ay boyunca sıfır olacak.

Tarih : 01 Haziran 2019, 10:20
Puan Ver : Belediye Borçlarına 4 Ay Kesinti Olmayacak(10/10)6

Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kesinti yapılmayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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