BELEDİYE İHALESİNDE SİLAHLAR KONUŞTU!
İznik Belediye Başkanlığı'nda yapılacak ihale öncesi rakip firma sahipleri birbirine girdi. Silahların konuştuğu tartışmada rakip şirketin sahibi Serdal D., Murat S.'yi bacağından ve belinden vurdu.
Bursa'nın İznik ilçesinde, Murat S. (23), belediyede yapılacak ihale öncesinde aralarında anlaşmazlık çıkan rakip firma sahibi Serdal D. 'yi (40) tabancayla vurarak yaraladı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- ’Kafa Keserim’ Diyen Suriyeli Sınır Dışı Edilecek
- Ak Parti’Li Yetkili Son Anketi Reuters’A Açıkladı: İmamoğlu Üç Puan Önde
- 150 Yıl Sonra Görülen ’Kandamlası’ Bitkisine Özel Koruma
- ’Tunceli’De Katliam Yapıldı’ Sözleri Sonrası Mhp Ve Hdp’Li Vekiller Arasında Tartışma Çıktı
- Minik Ecrin’İn Ayakkabısının Diğer Teki De Bulundu
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Skandal Şirket Uygulaması! Mini Etek Giyip Fotoğrafını Çeken Çalışanlara İkramiye
- Trump’Tan Meksika’Ya Ek Gümrük Vergisi: Göçmen Problemi Çözülmezse Yüzde 25’E Çıkacak
- Avustralya’Da Uyuduğu Sırada Pitonla Göz Göze Gelen Kadının Hayatını Soğukkanlılığı Kurtardı
- Beyaz Saray Önünde Kendisini Ateşe Veren Adam Öldü
- Caster Semenya Cas Kararına İtiraz Etti: Bana Zorla Hap Veremezler
Bu Haberle İlgili Yorumlar