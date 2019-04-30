İyi Parti Milletvekili Cenazenin Başına Geldi: Mekanı Cehennem Olsun İnşallah
Rusya’Da Tecavüze Uğrayan Kadınlar Tecavüzcüsünü Öldürmesi Halinde Ceza Almayacak
Erdoğan’Dan İbb Meclisi’Ndeki Ak Partililere 3 Özel Talimat
Belediyeye İtfaiye Eri Olarak Giren Kişi, 6 Üst Düzey Görevi Yürütüp 10 Bin Tl Maaş Alıyormuş
Çin’Den Türkiye’Ye Yapılan Yatırım Hacmi 6 Milyar Dolar Olacak
Aykut Kocaman, ’Galatasaray’I Şampiyonluktan Mı Ettiniz?’ Sorusuna Böyle Cevap Verdi!
Ahmet Çakar, Eren Derdiyok İle Mbaye Diagne’Yi Kıyasladı
Güzel Oyuncu Sinem Uslu Duygusal Paylaşımıyla Zor Günlerini Unutamadığını Gösterdi
Cinsel Organını Gösterdiği İddiasıyla Tepki Çeken Kerimcan Durmaz’A Tuğba Ekinci’Den Destek!
Galatasaraylı Christian Luyindama: 1 Puan Fena Değil
Erman Toroğlu, Fatih Terim’İn Mete Kalkavan’A İtiraz Etmesine Sert Çıktı
Ünlü Sanatçı Dilber Ay, Hayatını Kaybetti!
Survivor Atakan İle Dalaka Arasındaki İlişki Program Yorumcularını Bile Şaşkına Çevirdi!
Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz’A Darbe Üstüne Darbe!
Konyaspor’Dan Galatasaray’A Serkan Kırıntılı Göndermesi!
Fatih Terim’Den Hakem Mete Kalkavan’A Büyük Tepki!
Konyaspor-Galatasaray Maçında Tartışmalı Penaltı Pozisyonu!
Son Dakika! Abd’Den Erdoğan-Trump Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama
Mbaye Diagne Gol Kaçırdı, Fatih Terim Çılgına Döndü
Çiftçi, Eski Eşinin Boşanma Davası Avukatını Öldürüp, İntihar Etti

BELEDİYEYE İTFAİYE ERİ OLARAK GİREN KİŞİ, 6 ÜST DÜZEY GÖREVİ YÜRÜTÜP 10 BİN TL MAAŞ ALIYORMUŞ


Belediyeye İtfaiye Eri Olarak Giren Kişi, 6 Üst Düzey Görevi Yürütüp 10 Bin TL Maaş Alıyormuş
Tarih : 30 Nisan 2019, 08:30
Puan Ver : Belediyeye İtfaiye Eri Olarak Giren Kişi, 6 Üst Düzey Görevi Yürütüp 10 Bin Tl Maaş Alıyormuş(6/10)2

Serkan Ilgaz, Bolu Belediyesine, 10 yıl önce itfaiye eri olarak girdi. Eski Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın akrabası olduğu iddia edilen Ilgaz, daha sonra aralarında birim müdür vekilliklerinin de bulunduğu 6 üst düzey görevi üstlendi. Ilgaz, CHP'li Başkan Tanju Özcan'ın talimatıyla yeniden itfaiye eri olarak görevlendirildi....

















Etiketler: Belediyeye  İtfaiye  Eri  Olarak  Giren  Kişi  6  Üst  Düzey  Görevi  Yürütüp  
10  Bin  Tl  Maaş  Alıyormuş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER