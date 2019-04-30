BELEDİYEYE İTFAİYE ERİ OLARAK GİREN KİŞİ, 6 ÜST DÜZEY GÖREVİ YÜRÜTÜP 10 BİN TL MAAŞ ALIYORMUŞ
Serkan Ilgaz, Bolu Belediyesine, 10 yıl önce itfaiye eri olarak girdi. Eski Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın akrabası olduğu iddia edilen Ilgaz, daha sonra aralarında birim müdür vekilliklerinin de bulunduğu 6 üst düzey görevi üstlendi. Ilgaz, CHP'li Başkan Tanju Özcan'ın talimatıyla yeniden itfaiye eri olarak görevlendirildi....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rusya’Da Tecavüze Uğrayan Kadınlar Tecavüzcüsünü Öldürmesi Halinde Ceza Almayacak
- Erdoğan’Dan İbb Meclisi’Ndeki Ak Partililere 3 Özel Talimat
- Çiftçi, Eski Eşinin Boşanma Davası Avukatını Öldürüp, İntihar Etti
- Artvin’Deki Gökçele Mahallesine Anahtarı Olmayan Giremiyor
- Josef Sural Stattan İşte Böyle Ayıldı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman, ’Galatasaray’I Şampiyonluktan Mı Ettiniz?’ Sorusuna Böyle Cevap Verdi!
- Ahmet Çakar, Eren Derdiyok İle Mbaye Diagne’Yi Kıyasladı
- Galatasaraylı Christian Luyindama: 1 Puan Fena Değil
- Erman Toroğlu, Fatih Terim’İn Mete Kalkavan’A İtiraz Etmesine Sert Çıktı
- Konyaspor’Dan Galatasaray’A Serkan Kırıntılı Göndermesi!
DÜNYA HABERLERİ
- Endonezya’Da Seçimlerde Görev Yapan 139 Sandık Görevlisi, Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti
- Öfkeli Kadın, Eve Eli Boş Gelen Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü
- Tarihin En Büyük İkinci Elması Bu Kez Rekor Fiyata Satılamayacak
- Dünyanın Konuştuğu Fotoğrafın Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
- Dede, İçine Şeytan Kaçtığını Söylediği 2 Yaşındaki Torununu Yanan Sobaya Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar