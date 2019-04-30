Serkan Ilgaz, Bolu Belediyesine, 10 yıl önce itfaiye eri olarak girdi. Eski Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın akrabası olduğu iddia edilen Ilgaz, daha sonra aralarında birim müdür vekilliklerinin de bulunduğu 6 üst düzey görevi üstlendi. Ilgaz, CHP'li Başkan Tanju Özcan'ın talimatıyla yeniden itfaiye eri olarak görevlendirildi....



































