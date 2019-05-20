Galatasaray'ın dün akşamki şampiyonluğu hem saha içinde hem de Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Maçın ardından sarı kırmızılı futbolcular ve aileleri sahanın içerisinde doyasıya eğlendiler. O anlarda sahada yer alan bir isim dikkatleri üzerine çekti....



































