BEŞİKTAŞ, ABDULLAH AVCI TRANSFERİNDE MUTLU SONA YAKIN
Şenol Güneş ile yollarını ayırdıktan sonra Abdullah Avcı'yı gündemine alan Beşiktaş, tecrübeli teknik adam ile görüşme gerçekleştirdi. Avcı'nın kendi kuracağı ekip ile siyah-beyazlı takımın başına geçeceği belirtildi.
Spor Toto Süper Ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş'ta Şenol Güneş 4 yıllık macerasını tamamlayıp, siyah beyazlı renklere veda ederek, milli takımın başına geçmişti. Güneş'in ayrılmasından sonra siyah beyazlı camiada en çok merak edilen 'Takımın başına kimin geçeceği' şeklindeki sorunun cevabı iyice netleşmeye başladı.
Kaynak: haberinburada....
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