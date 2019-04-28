Süper Ligde 30. hafta maçında Beşiktaş-Ankaragücü maçının başlamasıyla birlikte iki takım oyuncuları, çocuk istismarına tepki olarak 1 dakika topa hareket etmediler.

Beşiktaş ve Ankaragücü'nde oyuncular, başlama düdüğünden itibaren 1 dakika boyunca topa dokunmayarak çocuk istismarına farkındalık yaratmak için dikkat çekti.

Kaynak: haberinburada. ....