Abdullah Avcı için düzenlenen imza töreninde Fikret Orman'ın “Hocam kariyer olarak Şenol Güneş'i takip ediyor biliyorsunuz. Şenol Güneş de Beşiktaş'a geldiğinde şampiyonluğu yoktu.“ sözleri Fenerbahçe'ye destek verdi şeklinde olarak algılandı.