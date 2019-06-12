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Beşiktaş, Dorukhan için gelen 9 milyon euroluk teklifi reddetti

BEŞİKTAŞ, DORUKHAN İÇİN GELEN 9 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ REDDETTİ

Geçen sezon Beşiktaş ile iyi bir performans göstererek Milli Takım'a kadar yükselen 23 yaşındaki Dorukhan Toköz'e, Serie A'dan talip var.

Tarih : 12 Haziran 2019, 17:30
Puan Ver : Beşiktaş, Dorukhan İçin Gelen 9 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti(6/10)2

NTV Spor'un haberine göre, Igor Tudor'un çalıştırdığı Udinese, genç orta saha oyuncusu için Siyah-Beyazlılar'a 9 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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