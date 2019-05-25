Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz için İtalyan ve İngiliz kulüplerinin ilgisi sürüyor. Beşiktaş yönetimi, genç futbolcu için kapıyı 10 milyon eurodan açmayı düşünüyor.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. İngiliz ve İtalyan medyalarında bu futbolcuyla ilgili olarak haberler çıkarken, Beşiktaş yönetimine şu ana kadar gelen resmi bir teklif olmadı. Siyah-beyazlılar da Dorukhan için gelecek olan teklifleri beklemeye aldı....



































