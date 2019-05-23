Gökhan Gönül'e alternatif bir sağ bek arayan Beşiktaş, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Douglas'ın peşine düştü.

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, sağ bek için Gökhan Gönül'e alternatif arıyor. Devre arasında Demir Grup Sivassporlu Douglas'ı kadrosuna katmaya çalışan Siyah Beyazlılar, sonuç alamamıştı. Bonservisi Barcelona'da olan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı oyuncu, yeniden Beşiktaş'ın transfer listesine girdi....



































