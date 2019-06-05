Şilili oyuncu Gary Medel'in, Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edildi. Şili Milli Takımı'nın kampında bulunan Medel'e, Beşiktaş yönetiminin Türkiye'den ayrılırken “Kendine kulüp bul“ dediğini iddia eden Şili basını, bu doğrultuda tecrübeli oyuncunun Türkiye'ye dönmemek için yeni bir anlaşma için zemin aradığını iddia etti.

Kaynak: haberinburada....