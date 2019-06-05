BEŞİKTAŞ, GARY MEDEL’İ GÖZDEN ÇIKARDI!
Siyah-beyazlı takım, geçtiğimiz sezon gol veya asist yapma başarısı gösteremeyen Gary Medel'i göndermek istiyor.
Şilili oyuncu Gary Medel'in, Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edildi. Şili Milli Takımı'nın kampında bulunan Medel'e, Beşiktaş yönetiminin Türkiye'den ayrılırken “Kendine kulüp bul“ dediğini iddia eden Şili basını, bu doğrultuda tecrübeli oyuncunun Türkiye'ye dönmemek için yeni bir anlaşma için zemin aradığını iddia etti.
Kaynak: haberinburada....
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