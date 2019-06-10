Acun Ilıcalı, Yemekteyiz’De Onur Büyüktopçu’Nun Yerine Gelecek İsmi Duyurdu
Chp Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Vıp Krizinin Detaylarını Anlattı: İmamoğlu Valiye ’İt’ Demedi
Oyuncu Sermiyan Midyat: Ahmet Kaya Şarkısı İstedik, Şarkıcı Nev Kafamıza Sandalye Fırlattı
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Jennifer Lopez, Sahneye Çıkardığı Hayranının Kucağında Dans Etti
İşte Abd’Deki Helikopter Kazası Sonrası İlk Görüntüler
Mansur Yavaş’Tan Ankaragücü Taraftarına Müjde!
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Aboubakar’In Menajeri İle Görüşmek İçin İspanya’Ya Gitti!
Pkk’Lı Teröristler Yol Çalışması Yapan İşçilere Saldırdı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Son Dakika! Ortak Yayın Açıklamasına Binali Yıldırım’Dan İlk Yorum: İstanbullular İçin Hayırlı Olmasını Dilerim
Antalya’Da Eğitim Uçağı Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı Var
Sason’Da İpek Böceği Yetiştiriciliği Yaygınlaşıyor
Kantin İşletmecisi, Borcunu Ödemeyen Adamı Okulun Önünde Tüfekle Vurdu
Yavru Köpeği İşkence Yaparak Öldüren Cani, ’Canım Sıkkındı’ Dedi!
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Biz Büyük Milletiz Küçük İşlerle Uğraşmayız
İsmail Küçükkaya, Ortak Yayını Nasıl Sunacak? İşte Yanıtı
Sokak Ortasında Darp Edilen Taksici Yaşadıklarını Anlattı: Kadın İle Aramızda Herhangi Bir Sohbet Geçmedi
Galatasaray, Beşiktaş Ve Trabzonspor, Evertonlu Yannick Bolasie’Yi İstiyor
Şener Özbayraklı, Instagram Hesabından Fenerbahçe’Yi Takipten Çıktı
Burak Yılmaz: Emre Abi İyi Ki Fırçayı Görmedin
Ekrem İmamoğlu: Mülteci Dostlarımız, Mülteci Olduklarını Bilecek

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Aboubakar’ın menajeri ile görüşmek için İspanya’ya gitti!

BEŞİKTAŞ İKİNCİ BAŞKANI SERDAL ADALI, ABOUBAKAR’IN MENAJERİ İLE GÖRÜŞMEK İÇİN İSPANYA’YA GİTTİ!

Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık oynadıktan sonra Porto'nun yolunu tutan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı kulübe haber gönderdi. Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı da yıldız ismin menajeri ve Porto Kulübü ile görüşmek için İspanya'ya gitti.

Tarih : 10 Haziran 2019, 23:30
Puan Ver : Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Aboubakar’In Menajeri İle Görüşmek İçin İspanya’Ya Gitti!(7/10)3

Teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı oturtan Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Transfer döneminde 6 bölgeye yoğunlaşacak olan siyah-beyazlı yetkililer, scout ekibiyle birlikte gerekli isimleri belirledi. Ancak Beşiktaş'a Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Aboubakar'dan sürpriz bir teklif geldi....

















Etiketler: Beşiktaş  İkinci  Başkanı  Serdal  Adalı  Aboubakar’In  Menajeri  İle  Görüşmek  İçin  İspanya’Ya  
Gitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER