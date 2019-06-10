Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık oynadıktan sonra Porto'nun yolunu tutan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı kulübe haber gönderdi. Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı da yıldız ismin menajeri ve Porto Kulübü ile görüşmek için İspanya'ya gitti.