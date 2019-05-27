Başakşehir’İn Andrea Stramaccioni’Yi Takımın Başına Getireceği İddia Edildi
Acun Ilıcalı’Dan Fenerbahçelileri Heyecanlandıran Çıkış: Alex’Le İlgili Bombamız Var
Kız Arkadaşı Meslektaşına Kurşun Yağdıran Polisin İfadesi Ortaya Çıktı: Önce O Silah Çekti
Taksim’De Kadın Turistin Zor Anları! Olduğu Yere Yığılıp Kaldı
Antalya Turizmi Tüm Zamanların Mayıs Ayı Gün Rekorunu Kırdı
Hasan Şaş Pfdk’Ya Sevk Edildi
Bakan Selçuk Ve Bakan Varank, Metalurji İşçileriyle Sahur Yaptı
Google Finlandiya’Da Ki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı
Beşiktaş, İranlı Golcü Karim Ansarifard’I Gündemine Aldı
Mevlüt Uysal Halkbank Yönetim Kuruluna Seçildi
Vedat Milor’Dan Güldüren Hatayspor-Gazişehir Gaziantep Maçı Yorumu
Ünlü Giyim Devi Tiffany&Tomato İcradan Satışa Çıkıyor
Adil Gür: Ysk Kararı Sonrası 3 Anket Yaptık, Ekrem İmamoğlu’Nun İşi Daha Kolay
Rusya’Da Uydu Taşıyan Rokete Yıldırım Çarptı
17 Bin Ağaç Kesilecek! Ballıkayalar Milli Parkı’Ndan Otoyol Geçirilmesine Onay Verildi
Son Dakika! Ambulansta Oksijen Tüpü Patladı: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Taksi Ücretlerine Zam Geliyor! İşte Yeni Fiyatlar
Google İki Sahte Kripto Para Cüzdanını Play Store’Dan Kaldırdı
Bilal Erdoğan, Ok Atarken Ki Sözleriyle Eğlenceli Anlar Yaşattı!
Ekrem İmamoğlu’Ndan Dikkat Çeken 27 Mayıs Paylaşımı

Beşiktaş, İranlı Golcü Karim Ansarifard’ı Gündemine Aldı

BEŞİKTAŞ, İRANLI GOLCÜ KARİM ANSARİFARD’I GÜNDEMİNE ALDI

Transfer dönemi için araştırmalarına başlayan Beşiktaş'ın, Nottingham Forest'ın golcüsü Karim Ansarifard'ı takip ettiği iddia edildi. İranlı futbolcu için Hamburg ve Glargow Rangers da devrede.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 19:00
Puan Ver : Beşiktaş, İranlı Golcü Karim Ansarifard’I Gündemine Aldı(10/10)6

Beşiktaş'ın adı İranlı golcü Karim Ansarifard'la anılıyor. Transfer döneminde Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların, İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen İranlı golcü Karim Ansarifard'la ilgilendiği iddia edildi. Bu futbolcuyla ilgilenen diğer kulüpler ise Alman ekibi Hamburg ve İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers....

















Etiketler: Beşiktaş  İranlı  Golcü  Karim  Ansarifard’I  Gündemine  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER