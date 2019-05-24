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Beşiktaş, Kasımpaşa’yı 3-2 Mağlup Etti

BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA’YI 3-2 MAĞLUP ETTİ

Beşiktaş, evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Şenol Güneş, Kasımpaşa maçıyla birlikte siyah-beyazlı camiadaki kariyerini noktalarken kulübe de galibiyetle veda etmiş oldu.

Tarih : 24 Mayıs 2019, 23:20
Puan Ver : Beşiktaş, Kasımpaşa’Yı 3-2 Mağlup Etti(7/10)3

Spor Toto Süper Ligin 34. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlayan Beşiktaş, rakibini 3-2 mağlup etti ve ligi 3. bitirmeyi garantiledi....

















Etiketler: Beşiktaş  Kasımpaşa’Yı  3-2  Mağlup  Etti    haber

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