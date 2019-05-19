Yargıtay, Emrah Serbes Hakkındaki Kritik Kararı 23 Mayıs’Ta Verecek
İmamoğlu, Yıldırım’In ’Ak Partiliye Benzeyen Seçmenlere Pusula Verilmedi’ İddiasına Yanıt Verdi
Hazine Ve Maliye Bakanlığından Abdurrahim Albayrak’In Sözlerine Yalanlama!
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner İle Taraftarlar Arasında Gerginlik Yaşandı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim’İn Heykelini Dikeceğiz
İşte Anket Şirketlerinin 23 Haziran İstanbul Seçimi Tahminleri
55 Yaşındaki Hülya Avşar, Güzelliğiyle Genç Kızları Kıskandırdı!
Meltem Cumbul’Dan Başakşehir Üzerinden İstanbul Seçimlerine Gönderme!
Abdurrahim Albayrak: Hakkımı Helal Etmeyeceğim
Hande Erçel, Fotoğrafıyla Büyüledi: Manzarada Sizin Kadar Olağanüstü
Dünyaca Ünlü Kasap Nusret Gökçe, Altından Hamburger Yaptı!
17 Yaşındaki Genç, Otoparkta Kendisinden Para İsteyen 2 Kişiye Döner Bıçağıyla Saldırdı! O Anlar Kamerada
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ergin Ataman’A Sert Çıktı!
Son Dakika! Bakan Soylu Açıkladı! Ünlü İş Adamını Soyanlar Bulgaristan Sınırında Yakalandı
Ankaragücü, Sivasspor’U 3-1 Yendi
Rizesporlu Samudio, Emre Akbaba’Yı Ziyaret Etti
Fenerbahçe’De Soldado Penaltıyı Kullanmayınca Moses’In Attığı Gole Sevinmedi!
Bahçeli, Klasik Aracıyla Ankara Sokaklarında ’Bu Bana Yeter’ Şarkısını Dinledi
Ramazan Ayında İftarda En Çok Yenen Yemek Kilis Tava Oldu
Serhat Akın: Audi Cup’Ta Fenerbahçe’Yi Ayran Yaparlar

Beşiktaş, Lucescu ile Anlaştı İddiası! İşte Alacağı Yıllık Ücret

BEŞİKTAŞ, LUCESCU İLE ANLAŞTI İDDİASI! İŞTE ALACAĞI YILLIK ÜCRET

Beşiktaş Kulübü, sezon sonunda A Milli Takım'ın başına geçecek olan Şenol Güneş'in yerine hoca arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekibin, bir süredir adı Beşiktaş ile anılan Lucescu ile anlaştığı iddia edildi.

Tarih : 19 Mayıs 2019, 13:20
Puan Ver : Beşiktaş, Lucescu İle Anlaştı İddiası! İşte Alacağı Yıllık Ücret(9/10)5

Gelecek hafta ligde oynanacak son maçla birlikte Şenol Güneş ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmalarına hız veriliyor. En ciddi aday olan Mircea Lucescu ile Beşiktaş Yönetimi prensip anlaşmasına varmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Beşiktaş  Lucescu  İle  Anlaştı  İddiası  İşte  Alacağı  Yıllık  Ücret    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER