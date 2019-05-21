BEŞİKTAŞ, LUCESCU İLE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI
Beşiktaş Kulübü, A Milli Takım ile anlaşan Teknik Direktör Şenol Güneş'in yerine eski hocası Lucescu ile büyük ölçüde anlaştı.
Taraftarlar sosyal medyada Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı için bastırırken, Siyah-Beyazlı yönetim ise Mircea Lucescu konusunda bir hayli yol aldı. Gelecek sezon için takımın başına geçmesi beklenen 73 yaşındaki Rumen Hoca, “Az parayla şampiyonluk“ parolasının uygulayıcısı olacak.
Kaynak: haberinburada....
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