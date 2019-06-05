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Beşiktaş, Peniel Mlapa’yı gündemine aldı

BEŞİKTAŞ, PENİEL MLAPA’YI GÜNDEMİNE ALDI

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın bir yıldır takip ettiği Peniel Mlapa'yı gündemine aldı. Bonservisi Dinamo Dresden'de bulunan Togolü golcü geçtiğimiz sezon Venlo'da 32 maçta 15 gol kaydetti.

Tarih : 05 Haziran 2019, 13:10
Puan Ver : Beşiktaş, Peniel Mlapa’Yı Gündemine Aldı(9/10)5

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar için son olarak Togolu golcü Peniel Mlapa iddiası ortaya atıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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