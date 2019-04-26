Yaz transfer dönemi yaklaşırken Gana basınından Beşiktaş'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia transfer iddiası ortaya atıldı. Ülkede yayım yapan “Sports World Ghana“ adlı internet sitesi, Siyah Beyazlı yönetimin CSKA Sofya forması giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Edwin Gyasi'yi kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladığını yazdı.

Kaynak: haberinburada....