Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın arabasına “Loser“ yazıldı. İngiliz basını, arabanın üzerine yazılan yazıyı Beşiktaş taraftarının yazmış olabileceğini iddia etti.

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un 29 yaşındaki sevgilisi Sophia Thomalla, arabasına yapılan spreyli saldırı sonrası çok sinirlendi. Seksi model, üzerine “Loser“ (ezik, kaybeden) yazılan otomobilinin fotoğrafını resmi Instagram hesabından “Hiç klas değil. “ yorumuyla paylaştı....



































