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Beşiktaş, Umut Meraş İçin Bursaspor’A 1,5 Milyon Euro Önerdi
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Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor’a 1,5 milyon euro önerdi

BEŞİKTAŞ, UMUT MERAŞ İÇİN BURSASPOR’A 1,5 MİLYON EURO ÖNERDİ

Beşiktaş, Bursaspor forması giyen Umut Meraş için yeşil-beyazlı kulübe 1,5 milyon euro + Orkan Çınar'ı önerdi. Milli oyuncuyu Fransız ekibi Lille de istiyor.

Tarih : 05 Haziran 2019, 15:20
Puan Ver : Beşiktaş, Umut Meraş İçin Bursaspor’A 1,5 Milyon Euro Önerdi(8/10)4

Beşiktaş Umut Meraş için ilk ciddi adımını attı. Siyah-Beyazlı yönetim transfer listesinde olan milli futbolcu için Bursaspor'a resmi teklifte bulundu. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcu için 1....

















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